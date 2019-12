Anche l’universo è inquinato | nuvole di carbonio a miliardi di anni luce

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ha la sua discarica: si trova a 13dida noi, ed è costituita dadigassoso. Lo hanno scoperto i ricercatori del team di cosmologia della Scuola Normale di Pisa. Le immagini della “discarica dello spazio” sono giunte grazie a dei dati che sono stati raccolti da Alma (Atacama Large Millimeter Array), il più grande radiotelescopio al mondo.didiIn tutto si è trattato di mettere insieme 66 antenne che si trovano sulle Ande del Cile. In pratica ciò che è emerso è che a 13dida noi ci sono delledigassoso con un raggio di 30mila: si tratta in sintesi di atomi diche sono stati prodotti dalle primissime stelle dele poi sono state trasportate via da forme ventose che le hanno fatto viaggiare fino a concentrarle in vortici ...

