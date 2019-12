Ancelotti sta per firmare | è lui il nuovo allenatore!

Leonardo : “Gattuso? Il passaggio di eredità con Ancelotti è stato divertente” : Dopo il sorteggio di Champions League, il direttore sportivo del Psg ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com anche della situazione del Napoli. E del suo nuovo allenatore Gattuso. “Non so cosa sia successo internamente con Ancelotti, sono stato sorpreso dal suo esonero. Mi fa piacere però che sulla panchina del Napoli sia arrivato Gattuso, è stato un passaggio di eredità divertente e sono convinto che continuerà a scrivere pagine di ...

Libero : l’unica differenza rispetto all’era Ancelotti sono stati gli applausi del San Paolo : Su Libero, Claudio Savelli analizza l’esordio di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Un’avventura che comincia con il gol di Kulusevski e finisce con quello di Gervinho al 3’ di recupero. La mancanza di equilibrio, di cui nel post partita ha parlato anche l’allenatore, si è vista subito quando Manolas e Koulibaly, con gli errori di posizione e di tempo hanno spalancato la strada a Kulusevski. “l’unica piccola differenza ...

La Stampa : dunque - non era tutta colpa di Ancelotti : Su La Stampa, Jacopo d’Orsi analizza la prima panchina di Gattuso a Napoli che è coincisa con la sconfitta contro il Parma. Quello che si è visto in campo, scrive, dimostra che la colpa dell’andamento terrificante della squadra in campionato non era esclusivamente colpa del precedente allenatore. “dunque, non era tutta colpa di Ancelotti. Il Napoli non vince da 8 partite (5 punti), come solo la Spal ultima in classifica, era ...

Rossitto : “E’ stato negativo e rischioso mandar via Ancelotti” : Rossitto su Gattuso: è stato scelto un grande motivatore e questo può essere un beneficio. Cambiare però a metà anno significa rompere qualcosa nella programmazione Fabio Rossitto, allenatore ed ex calciatore, a Radio Sportiva nel corso della trasmissione ‘Buongiorno Sportiva’, ha parlato -tra l’altro- del Napoli, di Gattuso e di altro. Queste le sue parole: SUL NAPOLI: E’ molto indietro quest’anno. ...

Carlo Ancelotti è stato cacciato in malo modo - secondo Buccirosso : Carlo Buccirosso, attore è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma “A Carlo Ancelotti si addice molto il titolo del mio spettacolo perchè si chiama “la rottamazione di un italiano perbene”. “Carlo Ancelotti è stato rottamato e credo sia stato trattato male, certe dichiarazioni non mi sono piaciute. Dispiace che Ancelotti sia stato cacciato dopo il raggiungimento degli ...

Formisano : “Ancelotti non ha partecipato al calendario. E’ stata una fortuna visto come sono andate le cose” : Si è conclusa poco fa la presentazione del calendario del Napoli per il 2020. Ne ha parlato Formisano, Head of Operations Sales e Marketing del Napoli. “Questo calendario si differenzia da quello che fanno gli altri club. La parola eccellente non è abbastanza. Facciamo le nostre cose con passione e con la volontà di distinguerci dagli altri. I tifosi napoletani non sono solo i napoletani e gli italiani, ci sono tantissimi spagnoli, ...

Espn : l’ammutinamento è stata la goccia. Ma per De Laurentiis il Napoli di Ancelotti era un lusso : Su Espn Gabriele Marcotti tenta di fare luce sulle motivazioni che hanno spinto De Laurentiis ad esonerare Carlo Ancelotti. Individua due motivazioni alla base della sua decisione. Una di tipo finanziario, quasi un’analisi costi-benefici e l’altra di tipo emotivo. Il titolo scelto per l’articolo è: “Perché Ancelotti è stato esonerato a Napoli, e perché è stato un errore”. La scelta dell’esonero subito dopo la ...

Napoli - De Laurentiis : «È il momento di Ringhio Star - su Ancelotti…» – VIDEO : Conferenza stampa De Laurentiis: le parole del presidente del Napoli a fianco di Ringhio Gattuso nel giorno della sua presentazione Insieme a Ringhio Gattuso c’era anche Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore del Napoli. Le parole del numero uno azzurro. ANCELOTTI – «Ancelotti ci ha seguiti finora, resto amico e tra noi c’è un rapporto limpido, sincero. Mi spiace ...

Gazzetta : Ancelotti non ha digerito che il suo staff sia stato giudicato sulla base della parentela : Carlo Ancelotti non ha parlato dell’esonero e neanche dei problemi nello spogliatoio, non una parola fuori posto in questi 50 giorni di crisi, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ma questo non significa che Carlo non sia nervoso, che non abbia delle recriminazioni da fare, soprattutto per le critiche al suo staff Carlo Ancelotti alcune cose fatica a digerirle. Innanzitutto le critiche allo staff, in particolare al figlio Davide che ...

Gazzetta : Ancelotti è stato il caprio espiatorio dell’autunno da incubo della squadra : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport non concorda con la decisione del presidente De Laurentiis di esonerare Carlo Ancelotti, in quanto non è certo lui ad aver dimostrato poco entusiasmo e voglia di entrare in campo in questo stralcio di campionato. Quello che è mancato al Napoli è stato il sorriso e la serenità di giocare a pallone, cosa che Ancelotti aveva più volto sottolineato Questa squadra deve ritrovare il sorriso, quello di Milik ...

Adl lo chiama ‘Ringhio Star’ - Gattuso : «Spero di fare il 10% della carriera di Ancelotti» : Aurelio De Laurentiis, che saluta Ancelotti negando di aver avuto contrasti con l’ex allenatore, già lo chiama Ringhio Star. E Ringhio Gattuso accetta la sfida nella sua prima conferenza da allenatore del Napoli: ‘So dove sono venuto, amo il mare e vengo da lì. Ora mi sono messo in un mare grande e devo stare attento altrimenti annego’. Obiettivo Champions Gattuso, che ha 6 mesi di contratto con opzione per altre due ...

Napoli - Gattuso si presenta : “Vi dico perché ho fatto questa scelta”. Poi Ancelotti - Ibra e il modulo : La prima di Gennaro Gattuso. Il neo tecnico del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione. Giornata frenetica in casa azzurra: ieri in tarda serata l’esonero di Ancelotti dopo il 4-0 al Genk in Champions e la qualificazione agli ottavi, questo pomeriggio le prime parole dell’ex calciatore e allenatore del Milan. La conferenza è appena terminata. Queste le parole di Gattuso. DE ...

Gattuso : «Stamattina ho sentito Ancelotti - si è confermato per il grandissimo uomo che è» : Parla di Ancelotti Rino Gattuso in apertura della sua conferenza stampa di presentazione, ne parla con affetto e ammirazione «Ho sentito Carlo questa mattina. Ho vissuto due giorni non facili perché sapevo che dovevo chiarirmi con Carlo e questo mi ha messo in difficoltà ma per l’ennesima volta Ancelotti si è dimostrato il papà che è sempre stato per me. Nei momenti di difficoltà l’ho sempre chiamato e si è messo a disposizione. Oggi ...

