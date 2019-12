Ancelotti riparte dall’Everton | accordo raggiunto

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Carloall’Everton. Il tecnico italiano ha trovato l’con il club di Liverpool. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. LONDRA (INGHILTERRA) – Carloall’Everton. Dopo l’addio al Napoli, il tecnico italiano è volato in Inghilterra per valutare le opportunità sul suo futuro e nelle ultime ore c’è stata l’accelerata con il club di Liverpool. Secondo quanto da Sky Sports, l’tra le parti è stato trovato e l’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. Un ritorno in Premier per l’allenatore emiliano da sempre cercato. In estate, infatti, si era parlato di un possibile addio al Napoli per riprovare un’esperienza in un campionato che è sempre stato adatto ad. Ora la scommessa Everton. Una stagione da concludere nel migliore dei modi prima programmare con ...

