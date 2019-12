Ancelotti Everton | svolta nella trattativa con gli inglesi Le ultime

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Novità importanti da Liverpool: si evolve lafrae l’per la panchina dei Toffeesil futuro didopo il recente esonero a Napoli? Il tecnico italiano, dopo il divorzio con il club partenopeo, sarebbe pronto a tornare in Premier League, precisamente a Liverpool. Dopo i contatti con i vertici dei Toffees delleore, sarebbe arrivato un principio di accordo tra le due parti per l’approdo disulla panchina dell’. A riportarlo è Sky Sports UK. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Ancelotti sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dell'#Everton?? - DiMarzio : #Ancelotti è arrivato in #Inghilterra per parlare con l'#Everton. Le ultime ?? - DiMarzio : #Ancelotti, in programma un incontro con l'#Everton?? -