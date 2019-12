Ambra Battilana | «Berlusconi si faceva mettere il sedere in faccia Lo vidi senza trucco

Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La giovane modella, una delle testimoni ‘chiave’ delle inchieste sul caso Ruby, ha parlato quest’oggi deponendo nel processo Ruby Ter a carico di Silvioe di altri 28 imputati, tra cui molte ‘olgettine’. La, che ora vive a New York, ha parlato – come peraltro già aveva fatto in altri processi – del ‘bunga bunga’ ad Arcore, ma non solo: anche del caso che ha legato il suo nome ad Harvey Weinstein, il produttore americano finito nella bufera per le note vicende del “me too”. Laha confermato, dettaglio per dettaglio, la serata a luci rosse che vide ad Arcore a Villa San Martino, casa di, nel corso della quale l’ex premier e leader di Forza Italia, ha detto, «era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni» e siil ...

