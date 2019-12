Ambiente | il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2019

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il 19, il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati, contenuti nelEco-, sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principaliitaliani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per un’attenta e puntale divulgazione, il 6° premio “Giornalisti per la Sostenibilità”. Dopo i saluti di Tullio Berlenghi, Capo segreteria tecnica Ministero dell’, di Roberto Morabito, Direttore dipartimento sostenibilità ENEA e la relazione introduttiva di Massimiliano Pontillo, Presidente Pentapolis Onlus, Enrico Giovannini, Portavoce ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile terrà una lecture su “L’Agenda 2030 – Scenari italiani”. Sui “Cambiamenti climatici” sono in programma gli interventi di Gianfranco Bologna, Direttore scientifico ...

PivaPaola : RT @arpaveneto: Come illuminare i monumenti nel rispetto dell'ambiente e del cielo notturno? Se ne parla a #Cittadella mercoledì 18 dicembr… - arpaveneto : Come illuminare i monumenti nel rispetto dell'ambiente e del cielo notturno? Se ne parla a #Cittadella mercoledì 18… - leoberthi : RT @greenMe_it: #Terremoto a Benevento: serie di scosse nel Sannio. Paura e scuole chiuse -