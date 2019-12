AMBC | “Altri ingenti debiti fuori bilancio da riconoscere | ma da riconoscere ci sarebbe

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune. “Stanno per arrivare in consiglio comunale altri milioni di euro die altre transazionimilionarie. Stiamo parlando di €2.130.905,52vantati per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla Senesi spa e dalla Tekra srl, le quali nel frattempo hanno ceduto il credito ad un factoring che ha già proceduto con apposito decreto ingiuntivo. Ai 2.130.905,52 di € vanno poi aggiunti per interessi altri 779.053,13 €. Ma non è finita qui, perché a questi circa 3milionisi deve aggiungere un altro debito maturato nei confronti della società Cofely S.p.A., anch’esso ceduto,relativo a fatture 2006/2010 (si, avete letto bene: 2006/2010) per € 616.053,89, ai quali vanno aggiunti interessi per € 319.441,5. Stiamo parlando di più di 3milioni e ...

