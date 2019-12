Ama | circa mille sanzioni per ‘pendolarismo’ nel 2019

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Roma – “Continua la lotta di AMA e Roma Capitale per contrastare il fenomeno del cosiddetto ‘pendolarismo’ dei rifiuti. Da gennaio l’azienda, attraverso il suo nucleo di agenti accertatori, ha elevato quasi 1.000(per la precisione 970) a cittadini che hanno abbandonato sacchetti di immondizia o altri materiali presso le batterie di cassonetti stradali in prossimita’ delle cosiddette “terre di confine” ovvero quelle aree del territorio capitolino confinanti con i comuni limitrofi”. Lo fa sapere Ama in una nota. “Fino a oggi nelsono state complessivamente 183 le operazioni mirate di presidio effettuate dal personale Ama per contrastare questo fenomeno che, oltre a deturpare il decoro, rappresenta un ulteriore aggravio per il lavoro dell’azienda sul territorio. I siti attenzionati sono stati 20, in ...

79_Alessio : RT @AlboVitto: Pensate che è meglio del solito. E mettiamoci pure che pago circa 800 euro di #TARI con tanto di lettera di scuse da parte d… - Rossana34446918 : RT @AlboVitto: Pensate che è meglio del solito. E mettiamoci pure che pago circa 800 euro di #TARI con tanto di lettera di scuse da parte d… - GioiaPongilupp2 : RT @adozionegattiFI: Felix (circa 5 anni) ha un’indole affettuosa e socievole. Ama tanto interagire con gli umani tramite gioco e carezze.… -