Altre scosse nel pomeriggio | Ingv | “Situazione delicata | la zona è ad alto rischio”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoDopo il susseguirsi di diversedi alta intensità nella mattina, con l’apice delle 11.36 quando con epicentro San Leucio del Sannio la terra ha tremato forte (magnitudo 3,9), ilè filato via con minore “intensità”. Diversi gli eventi tellurici, con epicentro Apollosa alle ore 19 spaccate (magnitudo 1,9) ed in serata ancora una volta San Leucio del Sannio con duealle 20,34 (magnitudo 2,2 e 2,5 nel giro di un minuto). Carlo Doglioni () su heralditalia.it, ha spiegato che la situazione “è molto”, trattandosi di “di un’area tra quelle con la pericolosità sismica maggiore d’Italia”, la stessa del terremoto in Irpinia del 1980. Il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha aggiunto: “Negli ultimi mesi ci sono stati per lo meno una settantina di eventi ...

