Alta tensione in Libano | rinviate le consultazioni

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Leparlamentari libanesi, previste oggi dopo esser state rimandate una volta, sono state posticipate a giovedì prossimo, secondo quanto riferiscono fonti del palazzo presidenziale libanese.La presidenza della Repubblica afferma che la decisione di posticipare l’avvio delle atteseè stata presa dopo che il premier dimissionario Saad Hariri, indicato come il favorito per ricevere l’incarico, ha chiesto al capo di Stato Michel Aoun di avere più giorni per concludere i negoziati informali per la formazione del nuovo governo.Leparlamentari sono attese dalla fine di ottobre, da quando Hariri si era dimesso nel quadro di massicce proteste popolari antigovernative, ancora in corso. Dopo settimane di apparente immobilismo istituzionale, il presidente Aoun aveva fissato al 9 dicembre scorso il primo appuntamento per ...

