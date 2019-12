Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia | pericolo valanghe da moderato a marcato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019)” sulle Alpi delper la giornata di oggi, mentre, con il passare delle ore, il rischio ‘’ si estendera’ anche alle Prealpi. In quota – si legge nel Bollettino– sono presenti accumuli da vento, di modeste dimensioni sulle zone occidentali piu’ consistenti e maggiormente diffusi a Est e soprattutto nella zona del Canin. Sopra i 1800 m sui pendii molto ripidi, gli accumuli di neve ventata, se sollecitati possono staccarsi in genere con forte sovraccarico, originandodi piccole e medie dimensioni; sul monte Canin non si esclude il distacco localmente anche con debole sovraccarico sui pendii molto ripidi. Per la giornata di mercoledì sono previste precipitazioni da moderate ad abbondanti, con nevicate solo oltre i 2000 m. La pioggia prevista appesantirà il manto ...

Roma : Domani 13 dicembre 2019 chiuse scuole, parchi, cimiteri e ville storiche. Previsti venti forti e piogge. A seguito… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #17dicembre, su parte della Lombardia. ????? L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in s… - NicolaMorra63 : Il vero politico spesso sfida l'impopolarità. -