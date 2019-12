Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Un incontro per fare il punto della situazione e chiederesulle strategie delsul dossieralla luce dello scioglimento del consorzio che avrebbe dovuto portare al rilancio della compagnia. E' quello previsto per domani tra il ministro dello Sviluppo economico, Stefano, e i, dove dovrebbe debuttare il nuovo commissario unico Giuseppe Leogrande. Ilaveva posto come termine ultimo (dopo sette proroghe) per la costituzione del consorzio il 21 novembre ma il tergiversare di Atlantia che, con la capofila Fs, avrebbe dovuto rappresentare il 'nocciolo duro' del futuro azionariato, ha fatto cambiare strategia al, convinto che la holding dei Benetton abbia legato il proprio impegno nella newco all'altra delicata questione riguardante la revoca delle concessioni autostradali, dopo il crollo del ponte Morandi il 14 agosto del ...

matteosalvinimi : #Salvini: Alitalia aveva un piano industriale. Ilva aveva un’impresa che stava lavorando. Qua in Emilia hanno chius… - ilfogliettone : Alitalia, governo tra le nuvole e sindacati chiedono chiarezza a Patuanelli - - GFI65 : @Dixer5000 @AlatiGiulio @JorioAntonio @marco62719263 @outlaw1847 @aledeniz @Renzo_Pisu @ugoarrigo @UiltPiloti… -