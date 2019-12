Alessandra Amoroso atomica | stacco di coscia sensuale | fan in delirio FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il successo di, anno dopo anno, cresce sempre di più, così come la sua “Big Family“.è molto riservata, difficilmente finisce al centro del gossip, ma le piace condividere con i fan il suo quotidiano. Oggi la vediamo in versione sexy con unodida fare invidia a chiunque… Elegante eStivale nero di pelle, con tacco a spillo, e abito nero:è supere lo dimostra benissimo in questo scatto. Come sempre, si mostra solare e felice, ma a colpire in questaè la sua forma fisica perfetta… complimenti! L'articolodi, fan inproviene da Velvet Gossip.

