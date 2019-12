Al via il 20 dicembre la ratifica dell' accordo Brexit a Westminster Trump telefona a BoJo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A passo più svelto verso la, con qualche ritocco all’interno’esecutivo e la benedizione di. Dopo aver ottenuto la maggioranza più ampia dall’era Thatcher, Boris Johnson non vuole perdere altro tempo per portare la Gran Bretagna fuori dall’Ue. Downing street ha fatto sapere che venerdì 20ripartirà in Parlamento il percorso del Withdrawal Bill, la legge sul divorzio tra Londra e Bruxelles. Sarà questo il primo attoa nuova formazione di, nella quale i Tory hanno 365 seggi su 650. Il notevole scarto rispetto al Labour dovrebbe consentire adi non avere più ostacoli nel cammino verso l’uscita dall’Unione europea, dopo lunghi mesi di impasse e vari ultimatum da Bruxelles.“Inizieremo il processo prima di Natale, come promesso - ha detto un portavoce del ...

pompeii_sites : #Pompei. Il 19 e il 20 dicembre il pubblico potrà visitare in anteprima il cantiere di restauro della Casa del Frut… - LaStampa : Una bomba è stata trovata questa mattina, lunedì 16 dicembre, in una siepe, nei pressi di un’isola ecologica in via… - repubblica : Il 12 dicembre 1969, esattamente #50anni fa, alle 16.37, la storia d'Italia precipita nel suo pozzo nero: è l'ora d… -