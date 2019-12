Al Teatro Civico 14 di Caserta torna Play Duett

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCaserta – Al14 di Caserta torna PLAY, una jazz-session teatrale con due attori d’eccezione: Lino Musella e Tonino Taiuti. Due attori chiamati ad un confronto, non solo generazionale, ad uno scambio di energie e intelligenza teatrali, attraverso testi di tradizione e testi contemporanei, in una vera e propria prova d’attore con le musiche dal vivo di Marco Vidino. In scena sabato 21 dicembre (ore 20.00) e domenica 22 dicembre (ore 19.00). Due attori, due volti, due voci, due figure diversamente coetanee si cercano tra le macerie, mescolando vecchio e nuovo. Si parlano attraverso un concerto improvvisato non di note ma di lingue, dove i frammenti di classici delnapoletano si confrontano con brani contemporanei, senza tempo. L'articolo Al...

