Al “De La Salle” cinque giorni di lezioni con testimonial di spicco

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoIl momento della cogestione richiesta dagli alunni del “De Ladi Benevento (16 – 20 dicembre 2019) vedrà quest’anno, oltre alle proposte condivise da alunni e docenti, la presenza di “supplenti” d’eccezione. La formula ripropone una modalità già nota ai giovani in cuidi, appartenenti ai diversi settori istituzionali e produttivi, incontrano gli studenti in veste di “docenti” per dar vita ad una lezione interattiva che punti realmente alla formazione di una cittadinanza piena e consapevole, offrendo risposte concrete ai bisogni e alle problematiche proposte dai giovani. Il percorso vedrà impegnati il sindaco di Benevento (on. Clemente Mario Mastella); l’arcivescovo metropolita di Benevento (mons. Felice Accrocca); un docente universitario (prof. Francesco Vespasiano); una suora alcantarina in prima linea nella lotta contro le ...

Lelluccio87 : 90 jours de salle de sport ?? 90 giorni di palestra ?? #musculation #gym #palestra #domenica #dimanche -