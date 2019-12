Al Bano ospite a Settimana Ventura rivela | “Mia madre era innamorata di Romina”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A pochi giorni dalla scomparsa di mamma Jolanda, AlCarrisi è ritornato in televisione.da Simona, il cantante di Cellino San Marco si è raccontato in una toccante intervista. AlCarrisi torna in tv dopo la morte di mamma Jolanda Durante la puntata di, andata in onda domenica 16 dicembre, AlCarrisi è tornato per la prima volta in televisione dopo la scomparsa della sua amata mamma Jolanda. Attraverso le domande di Super Simo, il cantante ha ripercorso le tappe della sua carriera. Dagli esordi fino al successo, Alha ricordato di quando è partito alla volta di Milano, una città che ha amato e odiato, ma che gli ha dato tantissime opportunità: “Grazie a quella città ho realizzato tutto quello che avevo in mente di realizzare”, ha dichiarato. Non è stato tutto in salita per lui, da aiuto cuoco a cameriere, sono stati tantissimi i ...

