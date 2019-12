Al Bano | “Mi proposero di fare il corriere della droga”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo la morteadorata mamma Jolanda Carrisi, Alè tornato a farsi vedere in tv. In una recente intervista, dunque, il popolare artista di Cellino San Marco ha voluto ripercorrere le tappe più importantisua esistenza, tra lavoro e vita privata. Nello specifico, il cantante ha voluto rivelato particolare inedito relativo al suo passato, quando era alle prime armi con la carriera che poi lo avrebbe reso uno dei più celebri interpreti non solo in Italia, ma anche all’estero. ” Alha dunque svelato che quando faceva il cameriere, gli era capita di ricevere delle proposte molto particolari. “Certa gente mi diceva che avrei potuto dare delle bustine, così da guadagnare molto di più'”. Ma lui risposte che stava bene anche con quel poco che riusciva a guadagnare in modo onesto, senza bisogno d’altro. Altra ricordi e speranze “Mi ...

