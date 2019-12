Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ladiAlha deciso di fare la sua prima apparizione in TV ed ha scelto come programma. Nel corso del programma condotto da Simonasono stati affrontati numerosi argomenti salienti relativi alla vita e alla carriera del famosodi Cellino San Marco. Per tutta la … L'articolo Al: ilin TVladiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Al Bano a Settimana Ventura: il cantante torna in TV dopo la morte di mamma Jolanda - - Notiziedi_it : Settimana Ventura, dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima Today - novasocialnews : Settimana Ventura, dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima Today #novasocialnews… -