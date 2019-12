Addio bonus scuola docenti | i soldi andranno nel fondo dell’istituto

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Viene strappato un altro pezzo della Buonarenziana: la legge di Bilancio approvata dal governo giallo-rosso, infatti, dicealper i. Da quanto si apprende, ilda 200 milioni verrà utilizzato “in favore del personale scolastico”. Sono queste le parole che recita l’emendamento approvato soltanto pochi giorni fa dal governo. Niente più premi per gli insegnanti migliori, dunque, ma questiavranno una destinazione diversa. In altre parole finirannoutilizzati nella remunerazione di altri insegnati o del personale ATA (tecnici, amministrativi e bidelli).Il governo giallo-rosso ha approvato un emendamento nella legge di Bilancio che cancella ilper premiare imigliori. Il denaro, infatti, “verrà utilizzato dalla contrattazione integrativa d’istituto in favore del ...

