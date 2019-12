Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ morto, a 89 anni,dedel. All’inizio degli anni ’70 fu tra i promotori di Radio Antenna Capri, la prima emittente radio a trasmettere le partite degli azzurri. In “Adda passà a nuttata” i radioascoltatori furono chiamati per la prima volta ad intervenire in diretta ed il programma di cucina ‘Frijenno magnann’ divenuto poi un successo editoriale. All’epoca della presidenza di Ferlaino mise su, con i suoi figli, Tuttazzurro, agenzia per la vendita di abbonamenti e biglietti del Calcio, con l’obiettivo anche di contrastare il bagarinaggio. Per 50 anni ha seguito le partite del club azzurro a bordocampo, come. Negli anni delcampione di Ferlaino e Maradona, decurò il rapporto della società con fotoreporter accreditati. Fu tra i fondatori dell’ ...

darioderrico : RT @napolista: Addio a Gianni de Bury, storico fotografo e dirigente del #Napoli Fu tra i promotori di Radio Antenna Capri. Per 50 anni ha… - napolista : Addio a Gianni de Bury, storico fotografo e dirigente del #Napoli Fu tra i promotori di Radio Antenna Capri. Per 5… - zazoomblog : Lutto nel mondo dello spettacolo: se ne è andato “lui” personaggio eclettico e amatissimo. Addio Gianni de Bury -… -