ACI Napoli | alla cena di Natale medaglia di merito ad Antonio de Iesu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Un signore dello Stato che infonde sicurezza e rispetto. Un uomo di alto profilo da sempre impegnato, direttamente sul campo, nella lotta contro il crimine, comune ed organizzato, per l’affermazione della legalità e la tutela della pubblica sicurezza”. Con queste parole, rivolte al Vice Capo della Polizia di Stato,De, il Presidente dell’Automobile ClubCoppola, ha introdotto la tradizionale conviviale dell’ACI di fine anno. Una serata dedicata allo scambio degli auguri nel corso della quale, come da consolidata consuetudine, si rende omaggio ad “una personalità di spicco della nostra terra che, per capacità e statura morale, ha raggiunto apicali incarichi a livello nazionale, rappresentando con onore, fierezza e dignità le radici storiche e culturali die della Campania”. Il galà di quest’anno, ...

