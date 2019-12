Accordo sulla Pop Bari ma non è finita Nuovo vertice di governo | Conte cerca conferme

Dazi Usa-Cina - Trump conferma : “Raggiunta intesa sulla fase uno dell’Accordo. Il 15 dicembre non scattano nuove tariffe” : La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sul testo della ‘fase 1’ di un’intesa commerciale basata “sul principio di uguaglianza e rispetto reciproco”. Il presidente Donald Trump lo ha confermato twittando che sono previsti “molti cambi strutturali e acquisti massicci di prodotti agricoli, energetici e manifatturieri“. Non scatteranno, dunque, i Dazi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 15 ...

Ecco perché Putin e Trump devono raggiungere un nuovo Accordo sulla proliferazione nucleare : La fine del Trattato Inf (Intermediate-range nucleare Forces), siglato tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 1987 che metteva al bando i missili balistici di raggio medio e intermedio (gittata compresa tra i 500 e i 5500 chilometri), è forse l’evento che più ha caratterizzato la politica estera nell’ultimo decennio ed è quello che sicuramente caratterizzerà quella del futuro. Il Trattato, come abbiamo già avuto modo di dire più ...

M5s - dopo Grassi nella Lega anche Lucidi e Urraro. Che dice : “Qui perché sono d’Accordo con Salvini sulla giustizia” : sono tre i senatori che nello stesso giorno hanno lasciato il Movimento 5 stelle per aderire alla Lega. Oltre a Ugo Grassi, che aveva ufficializzato il cambio di casacca nel pomeriggio, anche Francesco Urraro e Stefano Lucidi hanno abbandonato Luigi Di Maio per andare con Matteo Salvini. I tre sostengono di aver voluto abbandonare i 5 stelle per motivi diversi. Per esempio Urraro motiva la sua scelta con “l’impossibilità di ...

Governo trova l’Accordo sulla manovra. Renzi la spunta - ma il Colle continua a essere preoccupato : Il Governo ha trovato l’intesa sulla manovra 2020. Dopo un nuovo vertice a Palazzo Chigi fra le forze di maggioranza, è arrivata finalmente la fumata bianca, e il conseguente lasciapassare alla nuova Legge di Bilancio. In base alle risultanze, sembra averla spuntata Italia Viva di Matteo Renzi, visto che la tassa sulle auto aziendali è stata azzerata, mentre la Plastic Tax ridotta, e la Sugar Tax rinviata più in là. Un vertice fiume durato 14 ...

Giuseppe Conte annuncia l'Accordo sulla manovra : zucchero e plastica - tasse "congelate". Stangata sui giochi : "Non chiamatela manovra delle tasse, sarebbe una menzogna". Giuseppe Conte poco dopo le 22.30 annuncia da Palazzo Chigi, insieme al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, "l'accordo trovato nella maggioranza" sulla legge di bilancio e delinea per sommi capi il "quadro completo" messo a punto dal

Accordo trovato sulla manovra. Conte : “Non siamo il governo delle tasse” : Il nuovo vertice sulla manovra si è concluso con una fumata bianca. Via libera da parte della maggioranza anche se le tensioni restano. ROMA – Il nuovo vertice sulla manovra ha dato i suoi frutti. E’ arrivato nel pomeriggio di venerdì 6 dicembre 2019 il definitivo via libera della maggioranza alla legge di bilancio come afferma Federico D’Inca (M5s): “L’Accordo politico c’è, abbiamo chiuso ...

Fumata nera al vertice di maggioranza - niente Accordo sulla manovra : Italia Viva apre una nuova grana nel governo. Renzi attacca: via plastic tax e sugar tax, sono balzelli da populisti. Domani un nuovo incontro

Il centrodestra non trova un Accordo sulla Calabria : Fumata ancora nera ad Arcore. Il vertice del centrodestra che avrebbe dovuto sciogliere il nodo sulla Calabria finisce in un nulla di fatto. Una nube nera si addensa sulla regione del Mezzogiorno che tornerà al voto lo stesso giorno dell’Emilia Romagna, vale a dire il 26 gennaio. Non c’è il nome del candidato del centrodestra che dovrebbe spettare a Forza Italia. Ecco, dopo l’ennesimo vertice di oltre tre ore le ...

L'Accordo sulla manovra e gli avanzi di toninellate : C'è un accordo sul fisco e il resto della manovra, ed è anche ora che ci sia. Siamo alla fase finale del cammino parlamentare delle legge di bilancio e del decreto fiscale, è il tempo giusto per riscriverla da capo, come si fa tutti gli anni, e piazzare qualche colpo politico. Poi si correrà un po'

Tempa Rossa - Accordo sulle compensazioni di Total e Shell alla Regione Basilicata. Dubbi M5s : “Si chiarisca sulla sicurezza antisismica” : È cosa fatta l’accordo con Total per lo sfruttamento dei pozzi petroliferi che fanno capo al centro oli di Tempa Rossa, fra Corleto Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera), anche se le prospettive future del territorio sono molto meno chiare per Confindustria, Confapi e Pensiamo Basilicata che avrebbero preferito un maggiore confronto. E mentre è stato proprio il presidente della Regione, Vito Bardi, ad annunciare le compensazioni che saranno ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte sulla riforma della prescrizione. Perché non è d'Accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Accordo quasi chiuso sulla manovra - ma il chiarimento politico non c'è : A sera l’Accordo è quasi totale, ma solo sulla manovra. La freddezza del dopo Umbria dentro la maggioranza resta. Il leader M5s Luigi Di Maio va al vertice per l’ultima limatura della legge di bilancio quasi controvoglia: c’è, ma se ne va dopo un’ora per le urgenze calabresi ed emiliane dentro il Movimento. E nulla cambia tra lui e il premier, lontani. Tanto che Conte a fine serata sente il bisogno di far ...