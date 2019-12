A Roma un Presepe Vivente per sostenere progetto in Etiopia

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019), 16 dic. (askanews) – Daper l’. Un ponte di solidarietà che dalla città eterna arriva fino a Robe, a 400 km da Addis Abeba, la capitale etiope, perla nuova sfida dei missionari di Villaregia. Torna ilMissionario, in scena sabato 28 dicembre 2019 e sabato 5 gennaio 2020, nella periferia sud di, sede della Comunità Missionaria di Villaregia. (Via Antonio Berlese, 55, al km 18.700 di Via Laurentina). La Betlemme al tempo di Gesù è stata ricreata nello splendido scenario della riserva naturale di Decima Malafede, alle porte di. Ad accogliere i visitatori saranno i soldatini per il censimento. Tra i vicoli del villaggio sarà possibile passeggiare per ammirare le botteghe storiche che ospitano gli antichi mestieri: il falegname, il fabbro, il vasaio, il ciabattino, la tessitrice, il fornaio. Non può mancare una tappa ...

