A quarant’anni dall’assassinio di Ambrosoli mercoledì su Rai1 la docufiction che racconta la storia del commissario della banca di Sindona (Di lunedì 16 dicembre 2019) A quarant’anni dall’assassinio di Giorgio Ambrosoli, arriva mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai1 “Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio”, la docufiction prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction per raccontare alle nuove generazioni la storia di un uomo comune ed eroico al tempo stesso, che amava la sua famiglia e il suo lavoro e che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a metterle al di sopra della sua stessa sicurezza. Ambrosoli nel settembre 1974 fu nominato, dall’allora governatore della Banca d’Italia Guido Carli, commissario liquidatore della Banca Privata Italiana guidata dal banchiere siciliano Michele Sindona. Incarico che cinque anni dopo gli costò la vita. Fu assassinato l’11 luglio 1979 da un malavitoso statunitense, William Joseph Aricò, con quattro colpi di pistola ...

