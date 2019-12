 7 migranti sono morti e altri 20 risultano dispersi in seguito al naufragio di un

migranti - sette morti e venti dispersi in un naufragio al largo del Marocco. Alarm Phone : “A bordo ci sono anche donne e bambini” : Almeno sette morti e venti dispersi in un naufragio avvenuto al largo del Marocco, secondo quanto riferito dall’applicazione Alarm Phone che raccoglie e diffonde i messaggi di aiuto lanciati dalle persone a bordo delle imbarcazioni in avaria nel Mediterraneo. Nel tweet diffuso dal profilo dell’ong si legge che le informazioni arrivano dal centro soccorsi di Rabat che conferma quanto accaduto, specificando che altre 63 persone sono ...

In aumento gli italiani che emigrano all’estero. Sono 816mila in dieci anni. Oltre il 73% sono giovani. Nel 2018 calano i migranti provenienti dall’Africa (-17%) : Secondo l’Istat nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è di 157 mila unità, in aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 74% del totale (116.732). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini italiani), pari a 46.824, il calcolo del saldo migratorio con l’estero degli italiani (iscrizioni meno cancellazioni ...

La Libia sta per saltare. Più di 700mila migranti in fuga. Di Maio : non sono tutti diretti in Europa. Tripoli però è fuori controllo e il rischio c’è : Sull’altra sponda del Mediterraneo c’è una bomba innescata. Una bomba umanitaria pronta ad esplodere e a mandare in frantumi i fragili accordi che, su input dell’Italia, iniziano ad essere stretti in Europa per far fronte al problema dei migranti. Come ha specificato ieri, parlando davanti alla Commissione Schengen, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, al momento sono infatti 700mila le persone fuggite dai loro Paesi e presenti in Libia. Un ...

migranti : Orlando ad Amburgo 'Palermo è un porto sicuro - qui le ong sono le benvenute' : Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Palermo è un porto sicuro. Qui la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è di casa. L'imbarcazione batte bandiera italiana ma simbolicamente ha issato a bordo anche la bandiera della città di Palermo. Da noi tutte le organizzazioni che salvano vite umane con le

migranti - cinque milioni in 25 anni si sono stabiliti in ITalia. Uno su 5 ha avuto la cittadinanza : Il nuovo rapporto Ismu fotografa la realtà delle seconde generazioni. Uno straniero ogni 10 abitanti

migranti - i respingimenti sono illegali : la sentenza del tribunale di Roma : Una sentenza del tribunale civile di Roma ha stabilito che i respingimenti dei Migranti sono illegali: i giudici hanno accolto un ricorso che era stato presentato da Asgi e Amnesty international, che riguardava la vicenda di un gruppo di profughi soccorsi da una nave militare italiana nel 2009. Le persone salvate erano state riportate in Libia. Ora verranno risarcite per il danno subito.Continua a leggere

Venezuela - le donne migranti sono le più vulnerabili nella crisi. Ecco la mappa interattiva : di Diego Battistessa* Il progetto Missing Migrants dell’Oim riporta che nel 2019 sono stati registrati finora 2.826 decessi di migranti in tutto il mondo. Questo progetto è un follow-up delle morti che si verificano lungo le diverse rotte migratorie e registra quei migranti che muoiono durante il viaggio verso un altro paese, esclude cioè quelli che muoiono o scompaiono dopo aver iniziato una nuova vita nel paese di accoglienza. Questo ...

Lampedusa - si rovescia un barcone al largo dell’isola dei Conigli : salvati 143 migranti. Due naufraghi : “Le nostre mogli sono disperse” : sono 143 i migranti salvati dalla Guardia di finanza e della Gguardia costiera nel pomeriggio di sabato dopo un naufragio al largo delle coste di Lampedusa, tra la spiaggia dell’isola dei Conigli e cala Galera. “I migranti sono stati portati in salvo – racconta il sindaco di Lampedusa Totò Martello – e le motovedette sono uscite nuovamente per accertarsi che non ci siano persone in mare”. Le persone recuperate sono ...

migranti su tre navi in attesa di un porto sicuro. Sono 367 - più di 200 sulla Ocean Viking : Tre navi con i Migranti soccorsi a bordo navigano nel Mediterraneo, in cerca di un “porto sicuro”. Negli ultimi due giorni hanno salvato 367 persone salvate.Si intensificano le partenze dalla Libia e si moltiplicano i soccorsi delle Ong. Duecentoquindici - salvate in tre diversi interventi - Sono sulla “Ocean Viking”, la nave gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere; 73 sulla Open Arms e 79 sulla Aita Mari, ...

Nei giorni scorsi almeno 600 migranti sono partiti quasi contemporaneamente dalla Libia per arrivare in Europa : almeno 600 migranti sono partiti quasi contemporaneamente dalla Libia negli scorsi giorni per arrivare in Europa, secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), l’agenzia dell’ONU che si occupa di migranti. Era da diverse settimane che il flusso via mare dalla Libia

migranti - Open Arms soccorre 73 persone su una barca alla deriva. Emergency : “Molti sono feriti da arma da fuoco e tanti minori soli” : La nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms ha soccorso all’alba 73 Migranti che si trovavano a bordo di una barca alla deriva nel Mediterraneo. Ad annunciarlo su Twitter è Emergency, spiegando che si tratta di “69 uomini, 4 donne, 2 bimbi di 4 e 3 anni e 24 minori che viaggiavano soli. tanti minori che stanno viaggiando completamente soli”, precisando che ci sono “casi di shock traumatico, ustioni di secondo e ...

migranti - Ocean Viking ne salva altri 30. A bordo ora ce ne sono 125 : La Ocean Viking ha compiuto due importanti salvataggi negli ultimi giorni. Ieri ha soccorso 94 persone, di cui 45 uomini, undici donne (quattro incinte) e 38 minori, di cui 29 non accompagnati. Tra i minori sei sono bambini piccoli. Le nazionalità sono diverse: Camerun, Costa d’Avorio, Nigeria e Mali. Ma anche Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Repubblica Centrafricana, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Togo.Oggi ne ha salvati un'altra trentina ...

migranti - la Ocean Viking salva 30 persone : ora a bordo ci sono 125 naufraghi in attesa di un porto : "La Ocean Viking ha appena salvato 30 persone da una barca in vetroresina in pericolo. La barca è stata individuata tramite il binocolo dal ponte. I sopravvissuti riferiscono di essere in mare dalla notte scorsa. Ora ci sono un totale di 125 persone salvate a bordo della nave": così la nave umanitaria di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere annuncia il soccorso di 30 Migranti. La Ocean Viking è ancora in attesa di un porto sicuro che aveva ...