34 anni | incinta | Maria muore davanti ai figli Il grande cuore | “Asilo gratis per i

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La morte diMaisto ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano, in provincia di Napoli. Madre di 34, è stata trovata morta nel bagno di casa sua quando il marito è tornato a casa. Accanto a lei i duedi 4e 18 mesi. Una vera e propria tragedia improvvisa, che ha distrutto la famiglia. Tutti ricordanocome una madre e moglie amorevole. Lei e il marito erano al settimo cielo, non vedevano l’ora che arrivasse a casa il terzoo.Purtroppoha incontrato un tragico destino, ad ucciderla probabilmente un infarto. Il marito della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto, ha avuto dalo maggiore la risposta al telefono che mai avrebbe voluto sentire: “Mammina sta dormendo sul pavimento del bagno“. Una corsa folle verso casa, poi la tragica scoperta.era morta. A mezzogiorno tante le persone presenti in Chiesa per ...

inChesterarms : RT @inChesterarms: GESÙ CRISTO AGGIUNGETE questa cazzo di educazione sessuale a scuola, non è possibile che a 18 anni una pensa di essere i… - laRoyalBlood_ : “Mamma non può rimanere incinta gneeeeee” AO, HAI 20 ANNI, LASCIA IN PACE QUELLA POVERA CRISTA CHE TI SFAMA ANCORA #90giorniperinnamorarsi - lovinh4rry : RT @inChesterarms: GESÙ CRISTO AGGIUNGETE questa cazzo di educazione sessuale a scuola, non è possibile che a 18 anni una pensa di essere i… -