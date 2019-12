30 anni fa il primo episodio dei Simpson E il mondo dei cartoni non è stato più lo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Carlo Lanna Grande traguardo per la serie de Iche il 17 dicembre compiono trent'di onorata carriera Una serie tv che ha segnato un’epoca e che ha rivoluzionato l’intera cultura pop di ieri, di oggi e del domani. Il 17 dicembre di trent’fa, Ifacevano la loro prima apparizione fra gli schermi della tv americana. Nessuno avrebbe mai scommesso sul loro successo, eppure dopo 672 episodi, la famiglia più strampalata mai vista sul piccolo schermo è ancora un punto di riferimento per gli appassionati. Creata dal fumettista Matt Groening per la FOX Broadcast Company, la serie è una sottile quanto accurata satira sociale della società moderna, raccontata dalla famiglia. Homer, Marge e i tre figli, Lisa Bart e Maggie sono diventati inconsapevolmente il volto di un’epoca, i portatori di una comicità sboccata, sarcastica e irreverente, particolarità ...

