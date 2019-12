120 Milan | il 16 dicembre 1899 nasce il club rossonero

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il 16, nella Fiaschetteria Toscana,va il. Fondato da inglesi e italiani, il Diavolo ha scritto la storia del calcio. “Finalmente! Dopo tanti tentativi infruttosi, finalmente anche la sportivao avrà una società per il giuoco del football. Lo scopo di questa nuova società sportiva è quello nobilissimo di formare una squadraese per concorrere alla Coppa Italiana della prossima primavera. All’uopo, la presidenza ha già fatto pratiche ed ottenuto per gli allenamenti il vasto locale del Trotter. La nuova società avverte che chiunque desideri imparare il football non avrà che recarsi al Trotter nei giorni stabiliti e troverà istruttori e compagni di giuoco“. Così La Gazzetta dello Sport, nell’edizione del 18salutava la fondazione del. Con ogni probabilità, la data di nascita del Diavolo è stata il 16 ...

