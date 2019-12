Volley femminile | Serie A1 2019-2020 | 11^ giornata Conegliano batte Chieri | Busto

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Oggi si è completata l’undicesimadellaA1 didopo gli anticipi di ieri vinti da Casalmaggiore e Bergamo rispettivamente contro Cuneo e Brescia.si conferma in testa alla classifica generale e si rialza prontamente dal ko subito a Perugia che aveva interrotto la striscia di 17 vittorie consecutive in stagione. Le Campionesse del Mondo regolano agevolmentedi fronte al proprio pubblico del PalaVerde, 3-0 rapido per le ragazze di coach Daniele Santarelli che ha tenuto a riposo Miriam Sylla ma che è tornato a contare sull’opposto Paola Egonu (13 punti), sulla centrale Robin De Kruijf (13, 3 muri) e su Kimberly Hill (8), c’è stato spazio anche per Indre Sorokaite autrice di 8 punti. Le Pantere conservano tre punti di vantaggio suArsizio che ha sconfitto Monza per 3-1 nell’attesissimo derby lombardo: Britt ...

SkySport : ? #UltimOra #Volley ???? #Conegliano vince il Mondiale per club femminile ?? Battute 3-1 le turche dell'#EczacibasiIstanbul #SkySport - RaiNews : #Volley donne, #Conegliano sul tetto del mondo - Federvolley : #FIVBClubWorldChamps @ImocoVolley ???? è Campione del Mondo per club??,le pantere hanno superato 3-1 l'Eczacibasi Vit… -