Vlahovic da urlo, la Fiorentina beffa l’Inter nel recupero: al “Franchi” è 1-1 [FOTO] (Di domenica 15 dicembre 2019) Fiorentina-Inter – Pareggio al Franchi nel posticipo domenicale della Serie A. La Fiorentina riacciuffa l’Inter in pieno recupero con un capolavoro di Vlahovic. Brutta Fiorentina nel primo tempo. L’Inter parte forte e Borja Valero firma il più classico dei gol dell’ex con una bella sterzata che lascia di stucco Milenkovic prima di battere Dragowski con un destro sul primo palo. La Fiorentina prova a reagire e crea un paio di pericoli dalle parti di Handanovic, che risponde bene al destro di Badelj dai 25 metri. Al 39′ l’Inter trova il raddoppio sul solito asse Lukaku-Lautaro, ma il belga parte in leggero fuorigioco prima di servire l’argentino. Sul finire della prima frazione Dragowski è strepitoso sul colpo di testa di Lukaku. Nella ripresa entra una Fiorentina vogliosa ma un po’ confusionaria. Pulgar e Boateng non centrano lo ...

