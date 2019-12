Vietato sedersi al tavolo di Bassolino. Lo sfogo della moglie di De Magistris è caso politico (Di domenica 15 dicembre 2019) DeMa sull'orlo di una crisi di nervi. Scontro social per l'ossessione di sempre: Antonio Bassolino. Stavolta è Mariateresa Dolce, moglie del sindaco di Napoli Luigi De Magistris a lanciare l'anatema. L'occasione è il pranzo alla Fondazione Famiglia di Maria di Napoli Est dove a tavola si sono trovati esponenti bassoliniani e sostenitori (o ex assessori) del primo cittadino in carica. Ne nasce uno scontro politico a mezzo post di Facebook.

