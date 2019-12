Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)15 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAAPRIAMO CON LA A1- NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA POTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO ANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. IN ESTERNA SONO PRENSENTI CODE PER TRAFFICO INTENSO DA LAURENTINA ALLA A1 DIRAMAZIONESUD E TRA LA A1 DIRAMAZIONENORD E CASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLAFIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA CASTELNO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR RICORDIAMO CHE IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DA OGGI ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 19:00: VIABILITÀ 15 DICEMBRE 2019 ORE 18:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TommasoCurzio : Un fan della sindaca grillina di #Roma che si altera perché le dici che forse invece di perdere tempo a perculare… -