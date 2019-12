Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 17 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)15 DICEMBREORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLAAPRIAMO CON LA A1- NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA POTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONEANCHE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA A24 E LA PRENESTINA. SONO PRENSENTI INOLTRE CODE A TRATTI DA APPIA ALLA A24TERAMO E TRA SALARIA E CASSIA BIS IN ESTERNA E DALLA A1 DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA IN INTERNA SULLA SR630 AUSONIA. SONO PRESENTI CODE PER INCIDENTE DAL KM 20+700 NEI PRESSI DEL BIVIO PER CASTEL FORTE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO SULLA PONTINA RALLENTAMENTI A CASTELNO A CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR RICORDIAMO CHE ...

