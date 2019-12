Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 11 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)DEL 15 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLANON MOLTE LE SEGNANI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA, TRA COLLEVERDE E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO. E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI TUSCANIA IN PROVINCIA DI VITERBO OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “NATALE A TUSCANIA”: FINO ALLE ORE 21 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA ITALIA ED IN VIALE TRIESTE; GLI STESSI DIVIETI SARANNO ATTIVI ANCHE NEI GIORNI 22 DICEMBRE E 6 GENNAIO 2020 IN FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE 12 E LE 20. DA GIANGUIDO ...

