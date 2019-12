Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 10 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)DEL 15 DICEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASILINA, NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; E PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO LEGATI ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE , NEL COMUNE DI BORGOROSE IN PROVINCIA DI RIETI OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “ACCENDIAMO IL NATALE”: A PARTIRE DALLE ORE 14.00 E FINO ALLE ORE 22 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA SAN FRANCESCO ED IN VIA SAN FRANCESCO, AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA STRADALE E DEI MEZZI DI SOCCORSO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ ...

