Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2019 ore 07 | 30

(Di domenica 15 dicembre 2019)DEL 15 DICEMBREORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E SONO NUMEROSI GLI EVENTI SUL TERRITORIO LEGATI ALLE IMMINENTI FESTIVITA’ NATALIZIE: AD APRILIA IN PROVINCIA DI LATINA, OGGI E DOMENICA 22 DICEMBRE VA IN SCENA “IL NATALE APRILIANO” CON LE TRADIZIONALI SFILATE; A PARTIRE DALLE ORE 15.30 E FINO ALLE 18.30 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN LARGO MARCONI ED ALTRE STRADE LIMITROFE; SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI, A SUBIACO SI SVOLGERA’ LA MANIFESTAZIONE “NATALE NEL BORGO”; A PARTIRE DALLE ORE 8.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN PIAZZA ULDERICO PELLICCIA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO ...

