Via libera al concorsone Rai Il Tribunale del lavoro rigetta i ricorsi presentati da

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ildeldi Roma, confermando le argomentazioni spiegate da Rai nei propri atti di causa, hato i dued’urgenzadal “Comitato per l’Informazione pubblica”, creato da oltre 100 giornalisti che avevano partecipato al precedente concorso che reclamavano un diritto di precedenza nell’assunzione e l’illegittimità del bando chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’azienda, che dal 2015 ha proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di circa 200 giornalisti, ha sempre sostenuto di non essere obbligata a inserire in organico i ricorrenti. Il nuovo concorso della Rai per giornalisti professionisti – 90 i posti disponibili presso la Testata regionale, può adesso procedere a passo spedito. La nuova selezione parte già con grandi numeri – sono infatti 3722 le richieste valide di partecipazione – e servirà ad integrare e ...

