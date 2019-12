«Via col vento» compie 80 anni | 20 cose che forse non sapete sul film più famoso del

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019) La scena dei feritiUn Superman tra i pretendenti di RossellaLa prima scenaLa primaL'insofferenza verso PrissyIl coinvolgimento di Margaret Mitchell L'ispirazione per i personaggiMelania è ancora vivaIl bacio puzzolenteIl divorzio di Clark GableAshley si sentiva vecchioLa preparazione al ruoloI compensi degli attoriI sequelLa mitica MamiI registiLe lacrime di RhettIl 15 dicembre del 1939 Atlanta era il centro del mondo. Nei tre giorni di festeggiamenti decisi dal sindaco William B. Hartsfield, migliaia di donne e di uomini sfilavano per le strade della città con addosso gonne di crinolina e giacche spioventi con i bordi in rilievo: esattamente come Rossella O’Hara e Rhett Butler, i protagonisti delpiù atteso di tutto i tempi che sarebbe andato in scena lì, al Loew’s Grand Theatre di Atlanta, prima di mostrarsi al mondo intero. Si trattava di Via col, quello che è ...

