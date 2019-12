Via col Vento | 80 anni dopo | Rossella O' Hara | ritratto di una donna tenace e moderna

Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 dicembre 2019) 80fa Via col, il film di Victor Fleming, veniva presentato per la prima volta: analizzando la figura diO', celebriamo insieme l'versario di questo pezzo di storia del cinema Precisamente ottant'fa, il 15 dicembre del 1939, avveniva la première al Loew's Grand Theatre di Atlanta di uno dei film che hanno rivoluzionato la storia del cinema mondiale: Via col. Una delle prime grandissime produzioni cinematografiche, nell'epoca d'oro degli studios americani, il film di Victor Fleming è stato un vero e proprio ee continua, tuttora, ad ammaliare con la sua narrazione epica, da vera e propria epopea, per le storie d'amore complesse e travagliate e per i dettagli che arricchiscono il racconto: il sorriso sornione di Rhett Butler e gli occhi verdi fiammanti diO'. Una ...

SkyTG24 : 'Via col vento' compie 80 anni: la storia del capolavoro del cinema - RaiNews : Dal 1939 ha incassato oltre 198 milioni di dollari sul mercato interno, cifra che ricalcolata con l'inflazione lo m… - SkySport : ?? #CR7 sbaglia nel torello e 'impazzisce' ? Il portoghese calcia via tutti i palloni ?? Seppur sempre col sorriso… -