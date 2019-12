Veronica Ferraro Instagram | mini bikini bollente alla spa | «Atomica… un sogno reale»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tra un impegno e l’altronon manca di concedersi un po’ di relax in spa: gli scatti, condivisi come da prassi sull’account, non possono che incendiare il social. Tra le prime influencer insieme a Chiara Ferragni e Chiara Nasti, lavanta oggi oltre 982 mila followers a fronte di soli 1700 profili seguiti. Un blog di successo, The Fashion Fruit, che ha dato al’opportunità di affermarsi anche quando i vari social non avevano ancora preso il sopravvento. È dalle pagine del web che la trentaduenne milanese condivide consigli di moda ma anche consigli di benessere, per rimettersi in sintonia col proprio corpo., forme mozzafiato e soprattutto… reali! Difficile credere che laavesse problemi con il suo di fisico, eppure la biondissimanon ha nascosto di aver perso ben 12 chili in due anni dopo un ...

glamouritalia : L’influencer ha condiviso con noi i segreti della sua linea (messa a rischio dalle feste che stanno per arrivare…)… -