Verona-Torino | le parole di Juric e Mazzarri a fine gara

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Oggi per 45 minuti non c’eravamo. Poi nel secondo tempo ho visto un’altra squadra, sono stati eroici a non mollare dopo il 3-0. Sono stati fantastici, un grande gruppo”. Così Ivan, allenatore del, commenta ai microfoni di DAZN l’incredibile pareggio contro il. “Cosa ho detto nell’intervallo? Che per la prima volta non sono stati quelli che mi aspettavo, però ho detto che si poteva ancora rimontare”, ha aggiunto. “In settimana si è parlato di altre cose e questo ha tolto un po’ di concentrazione e quella paura che dobbiamo avere. Oggi abbiamo capito che possiamo combattere con tutti, ma se caliamo non c’è niente da fare. Stiamo facendo delle buone cose, ma c’è ancora da migliorare”, conclude. “Sono nero, è stata una beffa. Abbiamo regalato due punti”. Così un deluso ...

ilvolo : Ecco finalmente tutte le nuove date per il prossimo anno! -30-31/08 Arena di Verona (nuova data) -4-5/09 Teatro Ant… - TicketOneIT : Annunciate nuove date del tour con cui Il Volo festeggerà 10 anni di carriera: raddoppiano gli appuntamenti all'Are… - Toro_News : Il commento di #Ansaldi: 'Non ho parole, siamo arrabbiati' -