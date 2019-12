Venezia-Olimpia Milano oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming Serie A basket

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) La partita di cartello della tredicesima giornata dellaA 2019-2020 diè inal Palasport Giuseppe Taliercio di Mestre, dovepomeriggio alle ore 17.00 si affronteranno Umana Reyer. I campioni d’Italia in carica sono partiti a rilento in campionato, dove hanno raccolto soltanto 10 punti finora, totalmente frutto delle partite giocate in laguna: il team guidato da Walter De Raffaele può infatti vantare l’imbattibilità tra le mura amiche (cinque gare vinte in altrettanti incontri), mentre in trasferta sono arrivate soltanto sconfitte per ini. L’, invece, sta attraversando un buon momento all’interno dei confini nazionali (in controtendenza con quanto fatto ultimamente in Eurolega): i meneghini provengono infatti da tre vittorie consecutive che li hanno proiettati al secondo posto in classifica ...

