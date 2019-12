Veneto | due incidenti nella notte | strage di giovanissimi | morti e feriti

Veneto - 5 morti nella notte in due incidenti stradali : Due ragazze di 22 e 24 anni e un ragazzo di 25 sono morti nella notte a Noventa di Piave, nel veneziano, per un frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Citroen C3. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in località Musetta. I pompieri, arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere i tre corpi. Due sarebbero deceduti sul colpo, un altro poco dopo l’arrivo dell’ambulanza di San Donà e vari tentativi di rianimazione. I ...

Cinque morti e feriti gravi in due frontali in Veneto : fra le vittime 4 ventenni : Due gravissime tragedie della strada nella notte: quella con il bilancio più grave a Noventa di Piave dove in un frontale, alle 2 di notte in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani e ci...

Veneto - cinque morti e feriti gravi in due incidenti frontali : fra le vittime 4 giovani : Notte drammatica sulle strade venete. Tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni sono deceduti nella notte a Noventa di Piave. Nella tarda serata di ieri San Gregorio di Veronella, in provincia di Verona, sono morte due donne di origini rumene in un altro frontale. Gravemente ferito un giovane di Albaredo.Continua a leggere

Maltempo Veneto : due pescatori in difficoltà in Laguna soccorsi da elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto nella notte per soccorrere due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna Veneta, in prossimità di Chioggia. L’equipaggio d’allarme, dopo essere stato attivato dal Rescue Coordination Centre dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto Militare di Cervia – sede del 15° Stormo – e si è ...