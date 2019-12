Veneto | 5 morti in due incidenti stradali | fra le vittime 4 giovani

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 dicembre 2019) Due ragazze di 22 e 24 anni e un ragazzo di 25 sononella notte a Noventa di Piave, nel veneziano, per un frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Citroen C3. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2.30 in località Musetta. I pompieri, arrivati sul posto, hanno estratto dalle lamiere i tre corpi. Due sarebbero deceduti sul colpo, un altro poco dopo l’arrivo dell’ambulanza di San Donà e vari tentativi di rianimazione. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'evento.Altro incidente stradale nel Veronese Altre due donne, sempre in, sono rimaste uccise nella tarda serata di ieri nel veronese, a San Gregorio di Veronella. Si tratta di una 52enne romena e della figlia, una ragazza di 28 anni, i cui corpi sono stati estratti dall'auto rovesciata dai vigili del fuoco. Ferito un 22enne, a bordo di una seconda vettura, ...

