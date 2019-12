Valentino Rossi sul 3° posto nella 12 Ore del Golfo | “Abbiamo ottenuto un grande

12 Ore del Golfo 2019 : Valentino Rossi chiude al terzo posto e primo della categoria GT3 PRO-AM con la Ferrari : Ottima prestazione per Valentino Rossi e per il suo team nella 12 Ore del Golfo 2019, gara endurance che si è disputata sul circuito di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, laddove due settimane or sono si è concluso il campionato mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Yas Marina la corsa odierna è vissuto su due manche da sei ore l’una, la prima dalle ore 6.30 italiane fino alle 12.30, mentre la seconda ha preso il via alle ore 14.30 fino ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : la Ferrari di Valentino Rossi arriva al terzo posto! Trionfa l’Audi di Mies : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.36 Termina la 12 Ore del Golfo 2019! Ad Abu Dhabi vince l’Attempto Racing di Christopher Mies, che con la sua Audi R8 domina la gara, “scortato” dal compagno di squadra Nicolas Foster a fine gara. Ma è la Monster VR46 Racing Kessel di Valentino Rossi, Luca Marini ed Alessio Salucci a fare una grande performance: terzo posto ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : il team Ferrari di Valentino Rossi chiude la prima parte di gara sesto nella generale e primo nella categoria Pro AM! Al comando l’Audi R8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 Si chiude momentaneamente la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 14:30 per la seconda parte della corsa. 12:32 Arriva al traguardo il team di Valentino Rossi che è sesto, primo nella categoria Pro AM. 12:31 ATTENZIONE! Ferma la Mercedese di Baumann! Evidentemente il pit stop serviva a sistemare qualcosa ma non ha funzionato. 12:30 Arrivano le prime bandiere a ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Luca Marini sesto con la Ferrari del team di Valentino Rossi! Vanthoor al comando con gran margine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:03 Una prima valutazione sulla gara del team di Valentino Rossi non può che essere positiva, visto che il terzetto azzurro è primo nella categoria Pro AM, oltre che sesto nella generale. 11:59 I distacchi tra i primi cinque restano ghiacciati, tanto equilibrio al momento con la differenza che è stata fatta nelle ore precedenti. 11:55 Il team di Loris Capirossi al momento è 14° e alla guida ...

Lewis Hamilton - lo sgarbo a Valentino Rossi : "Gli ho chiesto un consiglio - non mi ha ancora risposto" : Molto si è scritto sullo scambio tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton: il primo alla guida della Mercedes F1 del campione del mondo britannico, il secondo sulla Yamaha M1 di MotoGp del Dottore. Leggi anche: "Questo è il mio futuro". Valentino Rossi, l'impensabile seconda carriera a 41 anni Dal des

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Valentino Rossi sesto con la Ferrari! Mies tranquillo in testa con l’Audi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:50 Rossi sempre sesto, l’azzurro ha aumentato il margine su Calarnia portandolo a 11″. 10:47 Mies guadagna qualcosa su Goetz e porta il vantaggio a 1’35”. 10:44 Per il terzo posto è lotta a tre tra Hall, Foster e Frey, tutti nel giro di sei secondi. 10:40 Nelle retrovie continua a ben figurare Loris CapiRossi, che è 14° al momento. 10:37 Davanti sfida a tutta tra i ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : torna in pista Valentino Rossi con la Ferrari! La safety car regala la testa all’Audi di Mies : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:30 Incredibile come la Mercedes abbia perso nella confusione quasi due minuti, perdendo la vetta e vedendo gli avversari andare via. Bravi e fortunati nel team Audi. 10:28 Ricapitoliamo la situazione dopo soste e safety car: cambio in vetta con l’Audi di Mies a comandare con 1’45” sulla Mercedes di Goetz, Valentino Rossi sesto doppiato di un giro. 10:25 Pit per Al Faisal, che ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Alessio Salucci settimo con il team Ferrari di Valentino Rossi! Al comando Al Faisal raggiunto da Vanthoor : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:58 Vanthoor sotto i 10″, rimonta quasi completata per il belga quando ci avviciniamo al momento del terzo pit stop. 09:54 Jacoma si è portato a soli 8″ da Salucci, settimo posto a rischio per il team Ferrari di Valentino Rossi. 09:48 Lavoro encomiabile di Vanthoor che ha ricucito lo strappo da Al Faisal a 16″. 09:43 Buon lavoro della fantastica Manuela Gostner che scavalca ...

Valentino Rossi - MotoGP : “Devo essere più competitivo quest’anno - altrimenti non ha senso continuare” : Valentino Rossi, attualmente ad Abu Dhabi per la 12 ore del Golfo, in cui correrà con una Ferrari 488 GT3 in compagnia del suo amico Uccio Salucci e di suo fratello Luca Marini, ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul proprio futuro in MotoGP, dando già qualche indizio su un possibile ritiro. Il Dottore ha ammesso che la pRossima stagione sarà un crocevia fondamentale, che potrà far pendere la bilancia da una parte o ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : in pista Alessio Salucci per il team Ferrari di Valentino Rossi! Al comando domina la Mercedes di Al Faisal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:32 Intervistato Valentino Rossi, che ha confessato come questa esperienza gli stia piacendo tanto, anche per via delle minori pressioni derivanti da manifestazioni come questa rispetto al campionato di motociclismo. 09:28 Davanti potrebbe riaprirsi la corsa visto che Vanthoor gira più veloce di Al Faisal e dista 33″. 09:25 Drudi scavalca Salucci e si porta in sesta posizione con la sua ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Luca Marini sesto con la Ferrari di Valentino Rossi! Al comando domina la Mercedes di Baumann : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:43 Marini si è avvicinato notevolmente a Ramos che ora dista 33″, il distacco resta ampio ma lo si può ridurre notevolmente. 08:39 Baumann ha la bellezza di 28″ di vantaggio su Grogor, dominio netto della Mercedes. 08:35 Marini gira sui tempi di coloro che lo precedono ma dista già oltre 40″. 08:32 Gatting scavalca Ramos e punta Salikhov. 08:28 Lotta furibonda per il terzo posto ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Luca Marini sesto con la Ferrari di Valentino Rossi! Al comando vola la Mercedes di Baumann : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:12 Grogor è riuscito a superare Salikhov, vediamo se sarà in grado di limitare il dominio di Baumann. 08:09 Battaglia tra Salikhov e Grogor per la seconda posizione, entrambi continuano a perdere terreno da Baumann. 08:05 Marini infila senza problemi Sultanov ed è sesto! Difficile ora rientrare su Gatting che dista 30″ e gira molto veloce. 08:03 In testa Baumann fa il bello e il cattivo ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Luca Marini in pista con la Ferrari di Valentino Rossi! Al comando la Mercedes di Baumann : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:50 Ricapitoliamo la situazione: al comando c’è la Mercedes di Baumann con 7″ sull’Audi di Salikhov e 13″6 sulla Lamborghini di Ramos. 07:48 In pista ora Luca Marini sulla Ferrari del fratello! Vedremo che ritmo saprà mantenere il pilota della Moto2. 07:45 Box per il leader Goetz e Valentino Rossi! Dura un’ora e 15 minuti il primo stint del nostro campione. 07:43 ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : sesto Valentino Rossi con la Ferrari - in testa la Mercedes di Goetz! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:18 De Bernardi perde altre posizioni ed è 22°, chiamato alla rimonta più tardi CapiRossi. 07:15 Intanto è ritornata in pista la Porsche di Bachler che però accusa addirittura 16 giri di ritardo, un vero peccato considerando che gira su tempi molto buoni. 07:12 Rossi per la prima volta gira addirittura più veloce dei primi, complici alcuni doppiaggi dovuti effettuare da coloro in testa. 07:08 Si ...