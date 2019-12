Valentino Rossi sul 3° posto nella 12 Ore del Golfo | “Abbiamo ottenuto un grande

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un ottimo riscontro finale perquello12 Ore del, gara endurance disputata sul tracciato di Abu Dhabi. Il “Dottore”, insieme al fratello Luca Marini e all’amico di una vita Alessio Salucci, si è imcategoria PRO AM ed è giunto terzograduatoria assoluta, guidando una Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing. Una prova di livello alto per l’equipaggio italiano e per lo stessoche, stando anche alle recenti esternazioni, potrebbe pensare di cimentarsi nelle gare di durata se la sua carriera in MotoGP dovesse terminare l’anno venturo. “Abbiamounrisultato, siamo molto contenti, arrivare terzi in assoluto oltre alla prima posizionenostra categoria è unasoddisfazione. Mi sono trovato molto bene da subito, ci siamo divertiti tanto. Sorpreso da Luca? È andato ...

