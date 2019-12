Valanghe sulle Alpi | tre vittime in Piemonte | Alto Adige e Val d’Aosta

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 dicembre 2019) Due persone sono morte travolte danella giornata di domenica: una donna, travolta dalla massa nevosa e spinta in un crepaccio roccioso, è deceduta sull’Alpe di Siusi, mentre il secondo incidente fatale si è verificato in Valle, nella Vurnenche, vittima una guidana valdostana. Morto anche lo sci-nista travolto da una valanga sopra Alagna Valsesia, nel Vercellese, a quota 3mila metri sul passo della Civera. Due sciatori sono invece rimasti feriti in modo non grave durante un fuoripista sopra Cortina d’Ampezzo, in provincia di Belluno. L’incidente sull’Alpe di Siusi La prima vittima è una donnaatesina di Brunico. L’incidente si è verificato intorno alle 13, mentre la 62enne stava facendo una passeggiata sulla neve con le ciaspole. A lanciare l’allarme è stato l'escursionista che era con lei e che la precedeva sugli sci. Il soccorso ...

