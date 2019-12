Valanghe sulle Alpi, due vittime

Due incidenti mortali in montagna nel giro di poche ore, unopiemontesi, l'altro in Alto Adige. Uno scinista ha perso la vita travolto da una slavina sopra Alagna, ai 3mila metri del passo della Civera. E' stato estratto dalla neve dopo 50 minuti.Inutili itentativi di rianimarlo. L'incidente in Trentino Alto Adige si è invece verificato sull'Alpe di Siusi. Un'escursionista è stata travolta da una slavina. Nonostante i soccorsi da Bolzano,ma non c'è stato niente da fare(Di domenica 15 dicembre 2019)