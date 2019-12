Usa | un deputato democratico si schiera con Trump | “no all’impeachment”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si tratta delJeff Van Drew del New Jersey per cui la messa in stato d’accusa «deve essere bipartisan, deve essere incontrovertibile». E alla fine cambia partito. IlJeff Van Drew del New Jersey, un moderatocontrario all’impeachment di Donald, ha comunicato ai suoi consiglieri che intende cambiare partito la prossima … L'articolo Usa: unsicon: “no all’impeachment” proviene da www.meteoweek.com.

